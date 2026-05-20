Caninin rotası barakada bitti... 6 kişiyi öldürdü 8 kişiyi yaraladı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde Metin Öztürk (37), önceki gün öğleden sonra Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi’nde sokakta tartıştığı eski eşi Arzu Özden’i (32) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra otomobiline binerek Tarsus ilçesine giden Metin Öztürk, aralarında husumet olan Sabri Pan’ın (30) restoranına girdi ve pompalı tüfeğiyle rasgele ateş etti. Öztürk’ün silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Sabri Pan ile çalışanı Ahmet Ercan Can (18) hayatını kaybetti, bazı müşteriler de yaralandı. Restoran saldırısının ardından çevredekilere de ateş açan Metin Öztürk, ardından yine otomobiline bindi. Öztürk, seyir halindeyken motosikletiyle sokaktan geçen Abdullah Koca’yı (50) ve bölgede hayvan otlatan çoban Yusuf Oktay’a (16) da ateş açtı. Öztürk, kaçışı sırasında akaryakıt istasyonunda TIR şoförü Gökay Sefiloğlu’nu (50) da vurdu. Yol boyunca çevreye ateş açan Öztürk, izini kaybettirdi.

8 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arzu Özden, Sabri Pan ve Gökay Sefiloğlu’nun vuruldukları yerlerde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Yaralanan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca, Yusuf Oktay, Mirici Veli Şimşek, Mehmet Han Topal, Muhammet Serin, Ramazan Kara, Mustafa Genç, İsmail Yüksek, Ahmet Bülbül ve Mustafa Azvaoğlu hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öztürk’ün gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda ölü sayısı 6’ya ulaşırken, yaralanan 8 kişinin ise tedavileri sürdürülüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan güvenlik güçleri, Metin Öztürk’ün yakalamak için seferber oldu. Yakalama çalışmalarına polis helikopteriyle de havadan destek sağlandı. Güvenlik güçleri, şüphelinin kaçtığı güzergâhta gece boyu araştırma yaptı.

Bu sırada Mersin Valiliği tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Metin Öztürk’ün daha önce yasaklı madde bağımlılığından kaynaklı birçok kez hastane girişinin olduğu ve çeşitli psikiyatrik tanıların tespit edildiği belirtildi.

SAKLANDIĞI BARAKADA YAŞAMINA SON VERDİ

Jandarma ekipleri Metin Öztürk’ün dün sabah saatlerinde yerini tespit etti. Ekipler, etrafını sardığı Öztürk’e “Teslim ol” çağrısında bulundu. Metin Öztürk, güvenlik güçlerini görünce buradaki barakaya gizlendi. Saat 08.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, barakanın etrafını sardı. Öztürk, yakalanacağını anlayınca silahı başına dayayıp ateşledi. Ekipler barakaya girdiklerinde Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Metin Öztürk tarafından öldürülen eski eşi Arzu Özden , Sabri Pan, Ahmet Ercan Can, Abdullah Koca, Yusuf Oktay ve Gökay Sefiloğlu’nun cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı.

‘TELEFON ÇIKARACAĞINI ZANNETTTİM’

- Yaralılardan restoran çalışanı Mehmet Han Topal, “Paket siparişi gelmişti, onu hazırlıyordum. Metin ağabey dükkana girince ‘Hoş geldin’ dedim. Tepki vermedi. Telefon çıkaracağını zannettim ancak silahını çekip sıktı. Ben eğildim, saçmalar kulağımın yanından geçti. Sonra Sabri ağabeye ateş etti. Ardından tezgâhın üzerinden bana sıktı, kalçama isabet etti. Sonra da dışarıdaki Ahmet’e sıkmış. Dışarı çıktım zorla, arkadaşlara haber verdim. Kaçıp gitmiş” diye konuştu.

