İstanbul'da 7 kişiyi öldürmüştü... Caninin rotası

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13.30: KATLİAM GÖL KENARINDA BAŞLADI









Eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu ile berber Bahtiyar Aladağ (33), önceki gün 13.30 sıralarında Büyükçekmece Gölü’nün mesire alanında piknik yapıyordu. Bağımlı olan Aladağ, bu sırada aşırı dozda uyuşturucu aldı. Kullandığı uyuşturucu etkisiyle hayal gören ve kendini kaybeden Aladağ, eşinin kendisini aldattığını düşündü. Ailesiyle tartışmaya başlayan Aladağ, ilk olarak kayınvalidesi Türkan Soylu’yu ve oğlunu, yanında taşıdığı silahla ateş ederek öldürdü. Bu sırada can havliyle olay yerinden kaçmaya çalışan eşini de 10 metrelik mesafede ateş ederek öldürdü.

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16.30: EVİ KANA BULADI









Uyuşturucunun etkisiyle seri cinayetler işleyen Bahtiyar Aladağ, anne ve babasının yaşadığı Büyükçekmece’deki evlerine gitti. Çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine göre 16.30’da soğukkanlı ve sakin bir şekilde arabasıyla 4 katlı apartmanın önüne gelen Aladağ, hiç vakit kaybetmeden 1’inci katta ailesinin yaşadığı eve girdi. Kısa süre içinde babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ’a (30) kurşun yağdırdı. Anne ve babası öldü, boynundan vurulan kız kardeşi ise ağır yaralandı. Görgü tanıkları, Buket Aladağ’ın pencereye çıkıp kanlar içinde “Ambulans, yetişin yardım edin” diye çığlık attığını anlattı.

17.00: KUAFÖR DÜKKÂNINI BASTI









Daha sonra Bahtiyar Aladağ, 17.00 sıralarında Avcılar’da bulunan bir kuaför dükkânına gitti. Aladağ’ın sıradaki hedefi kuaför dükkânında çalışan kayınbiraderi Gökhan Soylu (34) idi. İçeriye girerek kayınbiraderi Gökhan Soylu’yu ağır yaralayan Aladağ, kendisine “Ne yapıyorsun?” diyen dükkân sahibi Mehmet Salih Özsökük’ü (30) de kafasından vurarak öldürdü.

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17.30: CİNAYETLERİN SON DURAĞI

Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ’ın son durağı Esenyurt Fatih Mahallesi oldu. Burada bir gecekonduda yaşayan ve eşi hamile olan kuzeni Şadan Serdar Büke, 17.30 sıralarında hemen evinin önünde yürüyen Bahtiyar Aladağ’ı gördü. Görgü tanıklarının ifadesine göre soğukkanlı katil Aladağ, “Ne oldu, nerden geliyorsun?” diyen kuzenini sokak ortasında kafasından vurarak öldürdü. Seri katliam yapan Aladağ, kuzenini öldürdüğü yerin yaklaşık 20 metre ilerisinde bıraktığı aracına gitti, burada şoför koltuğuna oturdu ve silahı eline alıp kafasına dayadı ve hızlıca tetiğe basarak kendi yaşamına son verdi.