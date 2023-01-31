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Caninin mesajı: Beni haberlerde göreceksin

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#Pelin Kaya#Jeremie Camilleri#Malta
Caninin mesajı: Beni haberlerde göreceksin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Malta Gzira’da doğum günü kutlamasından çıkan 30 yaşındaki iç mimar Pelin Kaya, tanışmadığı Fransız kökenli Malta vatandaşı Jeremie Camilleri’nin kullandığı araç tarafından ezilmiş daha sonra baygın haldeyken taşla saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

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Olaydan sonra yakalanan Camilleri’nin yargılandığı davanın ikinci duruşması dün Valetta’da gerçekleşti. Duruşmada, 4 polis dinlendi ve kan donduran kamera kayıtları da incelendi. İncelenen görüntülerde, Camilleri yüksek hızda araba kullanırken daha önce hiç tanımadığı Pelin Kaya’yı gördü ve hızla üstüne sürdü. Kazadan sonra bir işyerinin içine dalarak durabildi. Araçtan indikten sonra Kaya ve çevredekilere saldırdı. İfadesi alınan polislerden biri, “Mağduru görünce kadın mı yoksa erkek mi tanıyamadım” dedi.

SESLİ MESAJ ATMIŞ

Duruşmada, Camilleri olay gününden bir gün önce eski sevgilisiyle kavga ettiği ve “Beni yarın haberlerde göreceksin” sesli mesajı gönderdiği de ortaya çıktı. Daha önce de sık sık “Ben bir psikopatım, bununla gurur duyuyorum ve ünlü olmak istiyorum, birini öldüreceğim” gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

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#Pelin Kaya#Jeremie Camilleri#Malta

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