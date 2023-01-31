Caninin mesajı: Beni haberlerde göreceksin

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Olaydan sonra yakalanan Camilleri’nin yargılandığı davanın ikinci duruşması dün Valetta’da gerçekleşti. Duruşmada, 4 polis dinlendi ve kan donduran kamera kayıtları da incelendi. İncelenen görüntülerde, Camilleri yüksek hızda araba kullanırken daha önce hiç tanımadığı Pelin Kaya’yı gördü ve hızla üstüne sürdü. Kazadan sonra bir işyerinin içine dalarak durabildi. Araçtan indikten sonra Kaya ve çevredekilere saldırdı. İfadesi alınan polislerden biri, “Mağduru görünce kadın mı yoksa erkek mi tanıyamadım” dedi.

SESLİ MESAJ ATMIŞ

Duruşmada, Camilleri olay gününden bir gün önce eski sevgilisiyle kavga ettiği ve “Beni yarın haberlerde göreceksin” sesli mesajı gönderdiği de ortaya çıktı. Daha önce de sık sık “Ben bir psikopatım, bununla gurur duyuyorum ve ünlü olmak istiyorum, birini öldüreceğim” gibi ifadeler kullandığı belirtildi.