Caninin bıçağına baba siper olmuş

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Bolu’da bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin (35) ile 16 yıldır evli olduğu Serkan Zengin (36) arasında ‘kıskançlık’ nedeniyle sorunlar başladı. Genç kadının eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkları ailesine anlatması üzerine babası Turgut Doğanyiğit (63), 19 Nisan’da çalıştığı fabrikanın vardiyasından çıkan kızını evine götürdü. Serkan Zengin de eşi ve onun ailesi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti.

3 SUÇTAN YARGILANACAK

Serkan Zengin, burada boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine montuna sakladığı 40 santim uzunluğundaki bıçağı çıkaran Serkan Zengin, Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i bıçaklayarak öldürürken, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i de kolundan yaraladı. Tutuklanan Serkan Zengin hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet ve ‘kadına karşı silahla yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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‘ANNE BENİ KURTARIN’

Emine Doğanyiğit’in olay anını anlattığı ifadesi iddianamede yer aldı. Doğanyiğit, kızının Serkan Zengin’e boşanmak istediğini söylediğini belirterek, “Bunun üzerine Serkan üzerindeki siyah montun koluna sakladığı siyah saplı büyük bıçağı çıkardı, ‘5 kişiyi temizleyeceğim’ dedi. Sonra birkaç kere Meltem’e bıçağı soktu. Serkan, kızımı bıçakladığı sırada eşim kendini siper edip kızıma sarıldı. Bu sırada sırtından bıçaklanarak öldü. Meltem, ‘Anne beni kurtarın’ diyerek koridora doğru koşmaya başladı, bu sırada yere yığıldı. Serkan sonra evden kaçtı. ‘5 kişiyi temizleyeceğim’ demesi üzerine iki torunuma da zarar vereceğini düşündüm ve hemen torunlarımı aradım. ‘Babanız gelirse kapıyı açmayın, hemen bize gelin. Alt sokaktan gelin, üst sokağı kullanmayın’ dedim. Sonra torunlarım geldi” dedi.

Serkan Zengin ise iddianamede yer alan ifadesinde “Tarafları nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Sarhoşluğun etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum” dedi.