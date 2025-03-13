Caninin bahanesi tanıdık

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Antalya’da ikisi de özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, 9 Mart’ta öğle saatlerinde maddi problemler nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde çift arasında yine tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurdu. Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman’ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında ve boğazında kesi bulunan Sakman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman’ın eşini öldürdüğü, ardından satırı, boğazının üzerine bıraktığı saptandı. Halit Can Sakman evde polis ekiplerine teslim oldu. Boynunda ve elinde kesik olan Sakman, hastaneye götürüldü. Polisin olay yeri incelemesinde, yerde birinin sapı kırık, 2 bıçak olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman’ın cenazesi, Hatay’a götürülerek toprağa verildi.

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Halit Can Sakman’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde; maddi problemler nedeniyle zaman zaman tartıştıklarını söyleyen Sakman, olay günü kıskançlık krizi yaşadıklarını aktardı. Eşinin kendisini beğenmeyip başka erkeklerle kıyasladığını öne süren Sakman, “Eşim bana bıçakla saldırınca mutfağa gittim. Elime ne aldığımı hatırlamıyorum. Ben de karşılık verdim” dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Diğer yandan Halit Can Sakman’a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.