Caninin bahanesi saygıymış

İZMİR’de Rüstem Teker (71), 15 Ekim 2025 gecesi, evde kanser hastası eşi İzadiye Teker’i (69) yatağında uyurken tabancayla öldürdü. Rüstem Teker tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede İzadiye Teker’in 7 yıldır omurilik kanseri tedavisi gördüğü ve olay günü kızıyla birlikte tedavisi için İzmir Şehir Hastanesi’ne gittikleri belirtildi. Rüstem Teker’in olay günü 16.30 sıralarında alkol almaya başladığı, 18.00 sıralarında İzadiye Teker’i yatak odasında yatarken gördükten sonra elbise dolabının içerisinde mermi takılı vaziyette olan ruhsatsız tabancayı aldığı iddianamede yer aldı. Sanığın, yatan ancak uyanık olan İzadiye Teker’in başına nişan alıp 2 el ateş ettiği, olayın devamında İzadiye Teker’i can çekişir vaziyette gördükten sonra başına 1 kez daha ateş ettiği iddianameye girdi. Rüstem Teker’in daha sonra 112’yi arayarak kendisini ihbar ettiği belirtildi.

‘ANNEME YILLARDIR ŞİDDET UYGULUYORDU’

Sanık ifadesinde olay günü evi temizlediğini, İzadiye Teker’in eve geldikten sonra ayakkabılarını merdivende çıkarmamasından dolayı tartışma çıktığını söyledi. Rüstem Teker cinayeti, eşinin kendisinin yaptığı işlere saygı duymaması nedeniyle işlediğini ifade etti. Çiftin çocukları olan A.T. ise ifadesinde babasının yıllardır annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, 6 yıl önce de başka bir kadından babalarının bir çocuğu olduğunu öğrendiklerini söyledi. Teker hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

69 yaşındaki İzadiye Teker’in 6 yıldır lenf kanseriyle mücadele ettiği, eşi Rüstem Teker’le de sık sık tartışmalar yaşadığı öğrenilmişti.