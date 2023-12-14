Caninin bahanesi otomobil

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Adana Seyhan’da 2 çocukları bulunan ve 6 yıl önce anlaşmalı boşanan Muhammet Güleç (57) ile Fadime Korkusuz (41), aynı evde yaşamaya devam etti. İddiaya göre, tarım işçisi olarak çalışan Korkusuz’un tarlada kendisini aldattığını öne süren Güleç, sık sık eski eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Şiddete daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim’de eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

36 GÜN DAYANABİLDİ

2 Kasım’da eve gelen Güleç, oğlu E.G.’yi (17) alışveriş için markete gönderdikten sonra Korkusuz’un üzerine ve eşyalara benzin döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Güleç ise Korkusuz’u eve kilitleyip otomobille kaçtı. Komşularının ihbarıyla adrese giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Hastaneye kaldırılan Korkusuz, 36 gün sonra hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri ‘tehdit, hırsızlık ve kasten yaralama’ suçlarından 6 kaydı bulunan şüpheli Muhammet Güleç’i, Sarıçam ilçesindeki evine kaçarken otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık oluşan ve hastaneye kaldırılan Güleç, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

‘BENİ KENDİSİ ÇAĞIRDI’

Çiftin anlaşmalı boşanmalarının ardından mal paylaşımı sırasında eski model otomobillerinin Fadime Korkusuz’da kaldığı, Muhammet Güleç'in ise aracı devretmesi için eski eşine baskı yaptığı ortaya çıktı. Güleç ifadesinde evi yakmadığını öne sürerek, “Eski eşim konuşmak için beni kendi çağırdı. Otomobilin devrini verecekti. Birden ‘Niye buraya geldin?’ deyince tartışma çıktı. Odaya gidip benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım” dedi. Güleç, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı. m Anıl ATAR / DHA