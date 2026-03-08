Caninin bahanesi ‘hafıza kaybı’

Haberin Devamı

Tartışmanın büyümesi ile Naim Aladağ, Nesrin Aladağ’ı önce darp etti ardından iple boğarak öldürdü. Naim Aladağ daha sonra polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Otopsi yapılan Nesrin Aladağ defnedildi.

TUTUKLANDI

Naim Aladağ emniyette verdiği ifadede, “Bir süredir ailevi nedenlerden dolayı tartışıyorduk. O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aladağ, adliyeye sevk edildi. ‘Kasten öldürme’ suçundan mahkemeye çıkarılan Aladağ, tutuklandı.



