Caninin bahanesi

BURSA’nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’ndeki evde birlikte yaşayan Rusya uyruklu Arzu Khalilova (20) ile sevgilisi Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet (27) arasında önceki gün 15.00 sıralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salican Mehmet, 75 bıçak darbesiyle Arzu Khalilova’yı katletti. Arzu Khalilova’nın cenazesi, BURSA Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisininin ardından bugün (çarşamba) Değirmenlikızık Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Salican Mehmet ifadesinde cinayeti itiraf etti. Mehmet’in, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” dediği belirtildi.

4 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ

Salican Mehmet’in ‘kasten yaralama’, ‘kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 8 kaydı olduğu, öldürdüğü sevgilisi Arzu Khalilova’ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Mehmet ve Khalilova’nın 4 yıldır birlikte yaşadığı, 3.5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Salican Mehmet adliyeye sevk edildi.