×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Caninin bahanesi

Güncelleme Tarihi:

#Salican Mehmet#Arzu Khalilova#BURSA
Caninin bahanesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

Salican Mehmet, 2 çocuğunun annesi Rusya uyruklu sevgilisi Arzu Khalilova’yı 75 bıçak darbesiyle öldürdü. Salican Mehmet ifadesinde, dışarı çıkacak olan Khalilova’nın kendisinden çocuklara bakmasını istediğini, çıkan tartışmada cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Haberin Devamı

BURSA’nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’ndeki evde birlikte yaşayan Rusya uyruklu Arzu Khalilova (20) ile sevgilisi Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet (27) arasında önceki gün 15.00 sıralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salican Mehmet, 75 bıçak darbesiyle Arzu Khalilova’yı katletti. Arzu Khalilova’nın cenazesi, BURSA Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisininin ardından bugün (çarşamba) Değirmenlikızık Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Salican Mehmet ifadesinde cinayeti itiraf etti. Mehmet’in, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” dediği belirtildi.

Haberin Devamı

4 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ

Salican Mehmet’in ‘kasten yaralama’, ‘kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 8 kaydı olduğu, öldürdüğü sevgilisi Arzu Khalilova’ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Mehmet ve Khalilova’nın 4 yıldır birlikte yaşadığı, 3.5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Salican Mehmet adliyeye sevk edildi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Salican Mehmet#Arzu Khalilova#BURSA

BAKMADAN GEÇME!