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Caninin bahanesi

Güncelleme Tarihi:

#ADANA#Erhan Poyraz#Cinayet
Caninin bahanesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Erhan Poyraz, 2 çocuk annesi eski eşi Şermin Sarı’yı başını taşla ezerek öldürmüştü. Katil, ifadesinde, Şermin’i gece arkadaşlarıyla dışarı çıktığı için öldürdüğünü söyledi.

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Adana Yüreğir’deki tek katlı müstakil evde oturan Şermin Sarı (33), sürekli tartıştıkları gerekçesiyle Erhan Poyraz (35) ile 2 yıl önce boşandı. Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift, birlikte yaşamaya başladı. Ancak çift arasında kıskançlık yüzünden tartışmalar devam etti. Poyraz iddiaya göre, geçen çarşamba gecesi arkadaşlarıyla dışarı çıkmak için hazırlanan Şermin Sarı ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Poyraz, Sarı’yı darp etmeye başladı. Sarı, perşembe günü sabaha karşı Poyraz’ın elinden kurtulup evden çıktı. Poyraz, bahçede yakaladığı Sarı’yı yere düşürdükten sonra başına taşla defalarca vurarak öldürdü.

Her yerde aranan Poyraz polise teslim olup cinayeti itiraf etti. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı’nın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Sarı’nın cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda defnedildi.

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‘SEN KARIŞAMAZSIN’ DEYİNCE ÖFKELENMİŞ

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Erhan Poyraz’ın ilk ifadesinde, eski eşinin sürekli dışarı çıktığını öne sürüp “Olay günü ‘Neden dışarı çıkıyorsun?’ diye sordum. Bana, ‘Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım’ deyince öfkelendim” dediği öğrenildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şermin Sarı’nın, geçen ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da olaydan 5 gün önce sona erdiği ortaya çıkmıştı.

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#ADANA#Erhan Poyraz#Cinayet

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