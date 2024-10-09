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Caninin arkasındaki müzakere polisi çıktı

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#Semih Çelik#İkbal Uzuner#Müzakere Polisi
Caninin arkasındaki müzakere polisi çıktı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:00

İSTANBUL Fatih’te, 4 Ekim 2024’te Edirnekapı surlarının üzerine çıkan ve elinde bıçak bulunan Semih Çelik (19), okuldan arkadaşı İkbal Uzuner’i (19) öldürmüş, ardından boğazına ip geçirerek surlardan atlayarak intihar etmişti.

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Ağır yaralanan Çelik, hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde Çelik’in, Uzuner’i öldürmeden önce evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil’i de (19) öldürdüğü belirlenmişti

Çelik’in intihar ettiği ana ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerde Çelik’in arkasında bulunan kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Bu kişinin müzakere polisi olduğu ortaya çıktı. Surlardaki hareketliliği fark eden polis ekipleri, kontrol için olay yerine çıkmış, cinayeti fark eden ekipler burada bir süre Çelik’i ikna etmeye çalışmıştı. İkna olmayan Çelik, kendini surlardan aşağı bırakmıştı.

 

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#Semih Çelik#İkbal Uzuner#Müzakere Polisi

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