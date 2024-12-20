Caninin ailesi aynı soyadını taşımak istemedi

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İSTANBUL’da 4 Ekim 2024’te 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan’daki evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil’in (19) boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Edirnekapı surlarında buluştuğu okul arkadaşı İkbal Uzuner’i (19) vahşice katletti. İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra cesedini parçalara ayıran Semih Çelik, genç kızın kafasını surlardan aşağıya attı. Ardından kendi boğazına ip geçiren Semih Çelik, surlardan atlayarak kendi yaşamına son vermişti.

‘CAN GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE SOKUYOR’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma devam ederken Semih Çelik’in babası Adem Çelik ile ablası S. Çelik, ‘Çelik’ soyadının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Biz, Fatih ve Eyüpsultan’da meydana gelen olayda yer alan Semih Çelik’in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar ‘Çelik’ soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu. Ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, ‘Çelik’ soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız. Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için ‘Çelik’ olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz.”