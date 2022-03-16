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Canını zor kurtardı

#Kadın#Şiddet#Adana
Canını zor kurtardı

Hıdır A. kapısını kırarak girdiği evde sevgilisi olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi Güneş A.’yı ölümüne darp etti. Yaralı halde polis merkezine gitmek isterken sokak ortasında baygınlık geçiren Güneş A. hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Hıdır A.’yı arıyor.

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ADANA Yüreğir’de önceki gece 3 çocuk annesi Güneş A.’nın yaşadığı müstakil evin önüne gelen sevgilisi olduğu iddia edilen Hıdır A., bahçe duvarından atlayıp kapıyı kırarak içeriye girdi. Hıdır A., bilinmeyen nedenle bağırıp tepki gösterdiği Güneş A.’yı darp etmeye başladı. Güneş A., saldırı sırasında evde bulundurduğu biber gazı ile kendini korumak istedi ancak başarılı olamadı. Çocuklarının önünde Güneş A.’yı öldüresiye döven Hıdır A., ardından kaçtı. 2 yaşındaki oğlunu evde bırakan Güneş A., 15 ve 10 yaşlarındaki diğer iki çocuğunu yanına alarak, yaralı halde yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki polis merkezine gitmek için yola çıktı.

YOLDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kadına şiddet ihbarı alan polis, adrese giderken Güneş A.’yı evinin birkaç yüz metre uzağında sokak ortasında baygın halde buldu. Çocuklarının yanında baygınlık geçiren Güneş A., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güneş A.’nın evde yalnız bıraktığı küçük çocuğunu alan polis, diğer iki çocuğu ile birlikte Akıncılar Polis Merkezi'ne gitti. Tedaviye alınan Güneş A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan Hıdır A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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#Kadın#Şiddet#Adana

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