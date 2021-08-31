Kaz Dağları’nda tünel yapımı nedeniyle 2019 yılında hafriyat altında kalmaktan kurtarılarak Avcılar’a getirilen zeytin ağaçlarından 21’i, Avcılar Belediyesi tarafından geçen 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Ambarlı Mahallesi’ne kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla dikilmişti. Önlerine de erkekler tarafından öldürülen Özgecan Arslan, Emine Bulut, Şule Çet, Pınar Gültekin gibi isimlerin yanı sıra Avcılar’da nikâhsız eşi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Seda Kurt’un adının da yer aldığı tabelalar çakılmış fakat bir süre sonra bu tabelalar çalınmıştı. Çalınan tabelalar Avcılar Belediyesi tarafından yeniden yerlerine konuldu.

Ambarlı Mahallesi’nde 4 Kasım 2019 tarihinde Ercan Akkaş tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Seda Kurt’un annesi Bedia Akar, kızının adını taşıyan tabelayı zeytin ağacının yanında kendisi çaktı.

SIK SIK ZİYARET EDİYOR

Cinayetten sonra firar eden, Bakırköy 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gıyabında ömür boyu hapis cezası ile aranan Ercan Akkaş’ın yakalanamamasına tepki gösteren anne Bedia Akar, kızının adını taşıyan zeytin ağacını sık sık ziyaret ediyor. Acılı anne Bedia Akar, “Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın. Tabelanın yerine getirilmesi çok güzel bir jest oldu, bizi rahatlattı. Yine kızımın mezarını ziyaret eder gibi gelip burayı ziyaret edeceğim” dedi.

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