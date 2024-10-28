'Canım' deyip dolandırdı! Geçen ay nişanlanan genç kadına 'çeyiz' tuzağı: Hayatının şokunu yaşadı

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Geçen ay nişanlanan R.D., sosyal medyada gördüğü, içerisinde ütü, kablosuz ve robot süpürge olan uygun fiyatlı çeyiz paketini satın almak için satıcı ile iletişime geçti. Yurt dışına çıkacağı için ürünlerini uygun fiyata satmak istediğini belirten satıcı ile R.D., 28 bin liraya anlaştı. Bu kişi R.D.’ye bilinen bir e-ticaret sitesinin linkini ileterek ödemeyi buradan yapması gerektiğini söyledi. R.D. ödeme aşamasında kişi adı, soyadı, IBAN numarası ve sipariş numarasını doğru bir şekilde doldurdu. Satıcı, kargoyu saat 16.00 sıralarında bırakacağını söyleyerek R.D.’den telefon numarasını istedi. Daha sonra e-ticaret sitesinin WhatsApp hattı üzerinden ulaştığını belirten bir kişi, R.D’yi arayarak, ödeme sırasında bir aksaklık yaşandığını ve paraya ulaşamadıklarını belirtti. R.D.’nin ikinci defa ödeme yapması gerektiğini ifade eden bu kişi, eğer hemen ödeme yapmazsa bir önceki paranın da kendisine iade edilmeyip devlet hazinesine aktarılacağını söyledi. Bunun üzerine R.D. tekrar ödeme yaptı. Toplamda 56 bin lira ödeyen R.D., bir süre sonra satıcı tarafından engellenince dolandırıldığını anladı, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. R.D. başka kişilerin de dolandırılmaması için bu kişilerin yakalanmasını istiyor.

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‘İLK ETAPTA BİR NEBZE DE OLSA GÜVEN DUYMAMI SAĞLADI’

Yaşadığı dolandırıcılığı anlatan R.D., “Geçtiğimiz ay nişanlandım ve çeyiz sürecine girdim. Sosyal medya üzerinden de birçok çeyiz ürününün ikinci el ya da sıfır olarak satışının yapıldığını gördüm, bunu yakın çevremden de deneyimleyen vardı. Ben de bir sosyal medya kuruluşunda ilan gördüm. Bu hesap aksesuar üzerine kurulmuştu ancak kullanıcı, söz konusu ilanda; yurt dışına çıkacağı için kendine aldığı çeyizleri daha uygun fiyattan satacağını belirtiyordu. Sayfada birçok ürün vardı, ben de birkaç ürün için kendisine yazdım. Yazdıktan sonra karşı taraf bana birçok ürünün elinde olmadığını söyledi. Bu da aslında bana inandırıcı geldi ve ilk etapta bir nebze de olsa güven duymamı sağladı. Sonrasında ürünlerin fiyatıyla ilgili görüştük. Yaklaşık 30 bin lira tutuyordu, fakat satıcı daha önce başka birisiyle görüştüğünü ve 28 bin liraya bıraktığı için bana da 28 bin liraya ürünleri vereceğini söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim ve ödemenin nasıl olacağını sordum. Satıcı bana ‘Mersin’deyseniz eğer buraya gelebilirseniz elden teslim ederim’ dedi. Ben de İstanbul’da olduğumu söyledim. Satıcı, güvenli bir alışveriş için bilinen e-ticaret sitesi aracılığıyla ödemenin gerçekleşeceğini söyledi. Söylediğine göre şöyle olacaktı; ben site aracılığıyla ödemeyi yapacaktım, kargo bana gelecekti. Ben iki gün içerisinde eğer onaylarsam para, site aracılığıyla karşı tarafa geçecekti. Eğer onaylamazsam da ben kargoyu iade edecektim. Sonra ben söylediğini araştırdım ve gerçekten böyle bir alışveriş metodunun olduğunu gördüm” dedi.

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‘ÖDEME İÇİN BANA BİR LİNK GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEDİLER’

Satıcının ödeme için kendisine bilinen bir e-ticaret sitesinin linkini gönderdiğini söyleyen R.D., “Satıcı, ödeme için bana bir link göndereceğini söyledi. Linke tıkladım ve bildiğimiz e-ticaret sitesinin aynısıydı. Sistem zaten beni direkt yönlendirdi. Sadece şöyle bir handikap vardı; ben de o e-ticaret sitesinin uygulaması olmasına rağmen açtığımda uygulamayı değil direkt internet sitesini açtı. Fakat bu durumda da şüphelenmedim. Daha sonrasında sistem beni adım adım ödemeye yönlendirdi. Ev adresim, cep telefon numaram, posta kodum gibi her şey normal görünüyordu. İlk defa bu şekilde bir alışveriş yaptığım için açıkçası şüphelenmedim. Ödeme aşamasına geldiğimde kişi adı, soyadı, IBAN numarası ve sipariş numarası yazıyordu. Kendi mobil bankacılık uygulamama girdim, havale EFT’yi seçtim, kullanıcının adını soyadını kopyala yağıştır yaparak gayet kolay bir şekilde oraya ekledim. Sipariş numarasını da kopyaladığımda sipariş numarası harflerle ve rakamlarla yazılıydı, yine bu şekilde yapıştırdım. Bunu yaptıktan sonra sayfa dekont görüntüsü istiyordu, dekont görüntüsünü de oraya yapıştırdım. Sonrasında satıcıyla sosyal medya üzerinden tekrardan iletişime geçtim. Kendisine ödemeyi yaptığımı söyledim, o da ‘tamam kargoyu 16.00 gibi bırakacağım. Sadece kargo için cep telefon numaranız bana lazım olacak’ dedi. Burada belki de anlamalıydım. Çünkü ben numarayı verdikten sonra WhatsApp üzerinden beni bir numara aradı” diye konuştu.

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‘ÇOK ACELECİ KONUŞUYORLARDI, SÜREKLİ BİR TELAŞ HALİNDEYDİLER’

Bahsedilen e-ticaret sitesi tarafından arandığını söyleyen R.D. “Beni arayan numaranın profil fotoğrafı, açıklamaları ve diğer her şey bahsettiğim e-ticaret sitesine aitti. Açıkçası whatsapp aramaları önce şüphe uyandırsa da çok destekleyici konuşmalarla sonradan beni ikna ettiler. Bir hata olduğunu, sipariş numarasında sadece rakamları yazmam gerekirken harfleri de yazdığım için sistemlerinin bu ödemeyi algılamadığını söylediler. Ben de nasıl böyle bir şey olabileceğini sordum; bana ‘bu sistemsel bir aksaklık olabilir, kopyaladığınızda yanlış kopyalamış. Maalesef sistem üzerinden bu ödemeye erişemiyoruz ve bunun için kısıtlı bir zaman oluyor. Kısıtlı zaman aşılınca bu para devlet hazinesine gidiyor. Daha sonra bu parayı almak sizin için zorlaşıyor, bilginiz olsun’ dediler. Çok aceleci konuşuyorlardı, sürekli bir telaş halindeydiler. Kafamı da bu şekilde karıştırdılar ve beni de bir panik haline sürüklediler. Sonrasında bana tekrardan bir ödeme yapmam gerektiğini bu ödemeyi yaparken sadece harfleri değil rakamları yazmam gerektiğini bu ödemeyi yaptıktan sonra diğer ücretin bana iade edileceğini söylediler. Akıl tutulması yaşanır derler ya ben de öyle bir an yaşadım” dedi.

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‘ORADA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM’

Tekrar ödeme yaptığını söyleyen R.D. “Daha sonra sadece rakamları yazarak tekrardan o ücreti oraya gönderdim. Sonrasında beni tekrardan aradılar. Sistemlerinde benim IBAN numaramın kayıtlı olmadığını o yüzden iade yapamadıklarını söylediler. Bana tekrar 28 bin lira ödemem gerektiğini parayı atarken açıklamaya kendi IBAN’ımı da eklemem gerektiğini söylediler. Ben de bunun gerçekçi olmadığını düşündüm, ‘tamam’ deyip telefonu kapattım. E-ticaret sitesinin kendi müşteri hizmetlerini aradım. Onlara ulaştığımda böyle bir sistemin olduğunu fakat IBAN, havale ya da EFT üzerinden ilerlemediğini, alışverişin normal bir e-ticaret sitesinde yapıldığı gibi söylediler. Orada dolandırıldığımı anladım. Toplamda 56 bin lira ödemiş oldum. Tekrardan sosyal medyadaki satıcı ile görüştüm, bu durumu açıklayacak bir mesaj attım. Kendisine gerçek olup olmayacağını sordum. Çünkü samimi bir diyalog kurmuştuk, kendisi de bir kadın fotoğrafıyla profil açmıştı. Kendisine attığım mesaja karşılık sadece ‘pardon’ yazdı ve beni engelledi. Sonrasında beni arayan numaralara ulaştım. İki numaradan aramışlardı, iki numarayı da aynı kişi açtı. Kendilerine dolandırıldığımı anladığımı ve en yakın karakola gidip şikayette bulunacağımı, avukatıma da haber verdiğimi söyledim. Telefonu suratıma kapattılar ve sonrasında iki numara da beni engelledi” diye konuştu.

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‘YAKALANMALARINI İSTİYORUM’

Karakola gidip şikayetçi olduğunu söyleyen R.D. “İnternette de derin bir araştırma yapınca daha önce bu sayfanın dolandırdığı birkaç kişi ile iletişim kurdum. Daha önce de canlarını yaktıkları insanlar olmuş, gördüğüm kadarıyla buna hala devam ediyorlar. Vicdanen nasıl rahat ettiklerini bilemiyorum. Daha önce de yaptıklarına göre onlar için çok da önemli değil gibi ama gerçekten birçok şey öbür dünyaya kalmıyor. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum, o yüzden gönlüm rahat. Sadece bu şekilde dolandırıldığım için biraz üzgünüm. Giden para olsun o önemli değil ama o hayal kırıklığı insanı üzüyor. Yakalanmalarını istiyorum. Sağ olsun emniyette polis memurlarımız çok yardımcı oldu. Umarım yakalanırlar ve daha fazla insanın canını yakmazlar” dedi.