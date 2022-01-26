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Caniliğin itirafı: Boğduk, baltayla parçaladık, 6 torbayla taşıyıp yaktık, gömdük...

#Konya#Cinayet#İtiraf
Caniliğin itirafı: Boğduk, baltayla parçaladık, 6 torbayla taşıyıp yaktık, gömdük...

Konya’da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin’e (61) geçen yıl Antalya’da Hüsne Durmaz’ın yanına gittiğinden bu yana ulaşılamıyordu.

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Durmaz’ın arkadaşı Rüstem Başaran katıldığı bir canlı yayında Keskin’in öldürüldüğünü itiraf etti. Bunun üzerine olaya karışan Durmaz, Ramazan Çaka, Rüstem Başaran ve R.A.T. ‘kasten öldürmekten’, Kader Akkaş ile İnayet Başaran da ‘işlenen suçu bildirmemekten’ tutuklandı.

Caniliğin itirafı: Boğduk, baltayla parçaladık, 6 torbayla taşıyıp yaktık, gömdük...

Şüphelilerin ifadesi ise cinayetin nasıl işlendiğini ortaya koydu. Serik’e yatırım yapmak isteyen Keskin’in kendisine ait 40 taşınmazın vekâletini Durmaz’a verdiği belirlendi. Keskin'in yatırım yapmaktan vazgeçtiği, ikili arasında çıkan anlaşmazlık sonrası Durmaz'ın Keskin'i evinde iple boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Benzinle cesedi yakmaya çalışan Durmaz'ın birlikte yaşadığı Ramazan Çaka'ya haber verdiği, eve gelen Çaka ile Rüstem Başaran'ın cesedi balta ve nacak kullanarak parçalamaya karar verdiği belirlendi.

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ÇUKURA GÖMMÜŞLER

Durmaz, Başaran ve Çaka'nın 6 torbaya doldurduğu ceset parçalarını arazide yakıp kazdıkları birer metrelik çukurlara gömdüğü belirlendi.

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#Konya#Cinayet#İtiraf

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