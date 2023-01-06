Caniler, Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar

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Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde oturan Doğukan Kandemir, bu sabah 'Paşa' isimli av köpeğini beslemek için evinin arkasında, balkonun altına yaptıkları kulübeye gitti. Kulübeden dumanların çıktığını gören Kandemir, köpeğini yanmış halde buldu. Kandemir’in ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alanda inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre, yangının kasten çıkarıldığı tespit edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Hayvan Polisi ekipleri de olay yerine gelip inceleme yaptı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sabaha karşı apartman bahçesine girip, köpeğin üzerine ve kulübesine yanıcı madde döküp ateşe verdikten sonra kaçtıkları üzerinde durulduğu bildirildi. Kulübenin apartmanın arkasında ve balkonun altında olduğundan, alevleri kimsenin fark etmediği belirtildi.

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Ölen köpek, nekropsi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Doğukan Kandemir’in komşusu Hikmet Kaya, köpeğin zararsız olduğunu belirterek, "Köpeğin sesi soluğu çıkmıyordu. Sahipli bir köpek ve kulübesinde bağlı şekilde yaşıyor. Başıboş da gezmiyor. Böyle vahşet olmaz, bunu hayvana yapan, insana ne yapmaz ki? Bunu yapanın vicdanı olamaz. Bu vahşeti yapan bir an önce bulunmalıdır" dedi.