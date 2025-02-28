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Caniler bu kez seher ve buket’i yaşamdan kopardı

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#İzzet Alver#Seher Güzide#Şişli
Caniler bu kez seher ve buket’i yaşamdan kopardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 07:00

İSTANBUL Şişli’de İzzet Alver (30), dün sabah 07.30 sıralarında Dolapdere Caddesi üzerinde sevgilisi Seher Güzide’nin (45) çalıştığı işyerinin önüne giderek beklemeye başladı.

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Bir süre sonra işyerinin önüne gelen Seher Güzide, burada karşılaştığı İzzet Alver ile tartışma yaşadı. Belindeki tabancayı çıkaran İzzet Alver, Seher Güzide’ye ateş açtı. İzzet Alver, yerde kalan Seher Güzide’ye bir kez daha ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine oradan uzaklaşan İzzet Alver, aynı silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Bu kez silah tutukluk yapmadı ve Alver de kanlar içinde yerde kaldı. Seher Güzide ve İzzet Alver hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARINI ALMAYA GİTMİŞTİ

Kayseri’deki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu’nun önüne çocuklarını almak için dün 13.30 sıralarında giden Buket K. (31) , geçen yıl temmuz ayında boşandığı Ramazan Ç. (37) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ramazan Ç., kavga sırasında yanındaki tabancayı çekip Buket K.’yi vurdu, ardından da silahın namlusunu kendi başına dayayıp tetiği çekti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Buket K. ile Ramazan Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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#İzzet Alver#Seher Güzide#Şişli

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