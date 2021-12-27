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Sosyal medyada, 23 Aralık tarihinde, İstanbul Büyükada’da kulakları kesilmiş köpeklerin dövüştürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Polisi ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videoda yer alan köpekleri bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde ekipler, videoda yer alan köpekleri ormanlık alanda ağaçlara bağlı halde buldu. Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köpekleri ormandan alarak Büyükada Maden Mahallesi’ndeki bir barınağa teslim etti. Burada hayvanların tedavi ve aşıları yapıldı.

CEZASI 4 BİN 500 TL

Ekipler, yaşanan olayın üzerine Büyükada’da bulunan 3 ayrı işletmeye giderek denetim yaptı. Denetimler sonucunda işletmelerde bulunan köpeklerin sağlıklı olduğu belirlendi. Ekipler, görüntülerde kulakları kesilen köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen Ramazan A.’yı bulmak için çalışma başlattı. Yakalanan ve daha önce benzer suçlardan hakkında işlem yapılan Ramazan A.’nın ifadesi alındı.

Emniyet’ten edinilen bilgiye göre, Ramazan A. köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu söylerken, diğer köpeğe ise bir haftadır baktığını belirtti. Ayrıca Ramazan A.’nın iki köpeğin kulaklarını da kendisinin kesmediğini söylediği öğrenildi. Ramazan A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca ‘köpeklerin kulaklarını kesme’ suçundan 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.