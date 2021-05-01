MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCaniler! Esenyurt'ta 'yol benim' vahşeti... Veteriner Arda Erdabak yoğun bakıma alındı
GeriGündem Caniler! Esenyurt'ta 'yol benim' vahşeti... Veteriner Arda Erdabak yoğun bakıma alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aydemir KADIOĞLU
Haber Giriş: 01.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Caniler! Esenyurt'ta 'yol benim' vahşeti... Veteriner Arda Erdabak yoğun bakıma alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Caniler! Esenyurt'ta 'yol benim' vahşeti... Veteriner Arda Erdabak yoğun bakıma alındı

ÖDP’nin kurucusu ve eski milletvekili Ufuk Uras’ın veteriner yeğeni Arda Erdabak, hasta bir köpeğe yardım etmek için kliniğine giderken trafikteki iki magandanın saldırısına uğradı. Öldüresiye dövülen Erdabak beyin kanaması geçirip yoğun bakıma alındı.

İstanbul Esenyurt’ta oturan veteriner Arda Erdabak (31), hasta bir köpeğe acil müdahalede bulunmak için dün saat 01.00’de otomobiliyle Büyükçekmece’deki kliniğine doğru yola çıktı. Esenyurt’taki Süleyman Demirel Caddesi’nde, bir otomobildeki iki kişiyle yol verme tartışmasına girdi. Arda Erdabak’ın otomobilinin önünü kesen iki kişi, Erdabak’ı aşağı indirerek öldüresiye dövdü. Baygınlık geçiren Arda Erdabak yoldan geçenler tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Esenyurtta kavga ettikleri sürücüyü hastanelik ettiler yol verme kavgası kamerada
Esenyurt'ta kavga ettikleri sürücüyü hastanelik ettiler! yol verme kavgası kamerada

UYUTULUYOR

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Arda Erdabak yoğun bakıma alınarak uyutuldu. Arda Erdabak’ı ağır yaralayan Deniz G. ve Ahmetcan G. araç plakaları ve tanık ifadeleri üzerinden yapılan çalışmayla sabaha karşı evlerinde yakalandı. Deniz G. ve Ahmetcan G., Emniyet’teki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Caniler Esenyurtta yol benim vahşeti... Veteriner Arda Erdabak yoğun bakıma alındı

‘HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR’

ÖZGÜRLÜK ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kurucusu ve eski milletvekili Ufuk Uras, yeğeni Arda Erdabak’ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi: “Beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Karınca incitmez Arda, bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Şu an uyutuluyor, beyinde kanama durduruldu ama ödem var. Burun kırılmış, dudak parçalanmış. Bu nasıl bir canilik böyle?”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi