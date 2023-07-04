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Caniden pişkin soru

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Dava#Mahkeme
Caniden pişkin soru
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

Boşandığı eşi Pelin Ceylan’ı öldüren Mehmet Eroğlu, davanın ilk duruşmasında yine bildik bir savunma yaptı: “Keşke o kişiyi sevmeseydim. Bu olayı ben yaptım diye şimdi ben mi suçluyum?” Pelin Ceylan’ı sokak ortasında katleden Mehmet Eroğlu, genç kadına yardım etmek isteyenlere de engel olmuştu.

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Ankara’da 2 çocuk annesi Pelin Ceylan, 2 yıl önce boşandığı Mehmet Eroğlu, tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde sokak ortasında silahla vurularak öldürülmüştü. Eroğlu cinayetten sonra bir süre silahla genç kadının başında beklemiş ve yardım etmek isteyenleri engellemişti. Çok sayıda sabıka kaydı olan ve 28 Şubat 2022’de denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye olan sanık Eroğlu, hakkında ‘eski eşi kasten öldürmek’ suçundan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

‘İSTESEM BUGÜNE KADAR 40 KERE ÖLDÜRÜRDÜM’

Eski eşi tarafından birçok kez ölümle tehdit edilen, adını ve soyadını değiştiren ve koruma kararı aldırmak zorunda kalan Pelin Ceylan’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması dün görüldü. Sanık eski koca Eroğlu, “Keşke o kişiyi hiç sevmeseydim. Kızlarımın görmesini ve bilmesini istemediğim şeyler oluyordu. Bu olayı ben yaptım diye şimdi ben mi suçluyum? İstesem bu zamana kadar 40 kere yapardım, öldürürdüm onu. Başka kimseye silah doğrultmadım, isteseydim yanıma gelmeye çalışan başkalarına da ateş ederdim” dedi.

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‘NEDEN YAPTIN BABA’

Çiftin kızı Kübra B. de babasının takıntılı biri olduğunu ifade ederek, “Anneme takıntılıydı. En son ayrılmadan önceki olayda, babam cinnet geçirip annemi bıçakla kovalamıştı. Annem, babam hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı halde babamı her seferinde alıp ertesi gün serbest bıraktılar. Kimliğini değiştirip başka şehre gidersen rahatsız etmez dediler ama maddi durumlardan dolayı gidemedi. Olayların buralara geleceğini tahmin ediyorduk çünkü babam sürekli ‘Anneni öldüreceğim’ diyordu” dedi. Genç kız beyanı sırasında sanığa dönerek “Çocuklarını anasız bıraktın. Neden baba?” diye bağırdı. Eroğlu da “Sizin için yaptım” karşılığını verdi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı eylül ayına erteledi.

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#Ankara#Dava#Mahkeme

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