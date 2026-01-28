Caniden klasik savunma: Aldattığı için öldürdüm

Haberin Devamı

İddiaya göre, Türkiye’ye 3 yıl önce yerleşen ve Fatih’te av malzemesi satan dükkânda çalışan Durdona Khakimova, cinayetten önce Fatih’teki evinden yanında 10 yaşındaki otizmli oğluyla Ümraniye’de oturan Dılshod Akhrol Turdımurotov’un (30) yanına gitti. Apartmana yaklaştığı sırada oğlunu sevgilisinin arkadaşı Gofurjon Kamalkhodaev’e (28) emanet eden genç kadın, ayrılmak istediği için sık sık tartıştığı sevgilisinin kapısını çaldı. Khakimova, kapı açılır açılmaz Turdımurotov tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

TIRAŞ OLUP, UÇAK BİLETİ ALDI

Arkadaşı Kamalkhodaev’i arayıp cinayeti söyleyen Turdımurotov, cesedi banyoda parçalayıp uzuvları çanta ve valizlere koydu. Taksiyle Şişli’ye gidip çantaları çöp konteynerlerine attı. Taksiyle Aksaray’a dönüp tıraş olduktan sonra gittikleri internet kafede Özbekistan’a uçak bileti bulamayınca Gürcistan’a bilet aldı. Katil Turdımurotov ve arkadaşı Kamalkhodaev, İstanbul Havalimanı’nda yakalanıp gözaltına alındı.

Genç kadının mahalleden tanıdığı kasap E.K. de gözaltına alındı. Genç kadını ‘Medine’ ismiyle tanıyan E.K.’nin, cinayeti haber sitesinde öğrenip, genç kadının erkek arkadaşına mesajla durumu sorduğu için gözaltına alındığı ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜP BAŞINDA DİNLENMİŞ

Emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul eden Dılshod Akhrol Turdımurotov, “Kapıyı açar açmaz kafasına ütüyle vurdum, yere düştü. Sırtına 4 defa bıçak ile vurduğumu hatırlıyorum daha sonra ses çıkmadı. 1 dakika sigara içerek nefeslendim. Durdona’yı beni aldattığı için öldürdüm, memlekette adım çıktı” dedi.

Dilshod Turdımurotava ile Gofurjon Kamalkhodjaev tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.