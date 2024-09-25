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Caniden kan donduran rahatlık

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#Cinayet#Yangın#Eğlence Mekanı
Caniden kan donduran rahatlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 07:00

62 yaşındaki S.K. tartıştığı 65 yaşındaki arkadaşı Ü.U.’yu çekiçle başına vurarak öldürdü. Daha sonra evi yakıp olayı yangın gibi gösteren S.K. gittiği eğlence mekânında yakalandı.

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Ankara Çankaya’daki evde, önceki gece çıkan yangında, Ü.U.’nun (65) cansız bedeni bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, yangının 2 ayrı odada çıktığı belirlendi. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu yönde derinleştirildi. İncelemelerde, Ü.U.’nun başına darbe aldığı ve düşme gibi gösterilip öldürüldüğü belirlendi. Çevredeki işyerleri ve apartmanların güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, evden S.K.’nin (62) çıktığını tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

‘SON GECEMDE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİM’

Polis ekiplerini yanıltmak amacıyla önce otogara, ardından Esat Caddesi’ne giden S.K., uzun süren takip sonucu, gittiği eğlence mekânında yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti çekiçle işlediğini itiraf eden S.K. “Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim” ifadelerini kullandı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Ü.U.’nun yeni emekli olduğu ve arkadaşı S.K. (62) tarafından emekli ikramiyesi için öldürüldüğü iddia edildi. Ü.U.’nun komşusu Ümmügülsüm Uçar (48), evden çıkan dumanları görünce ihbarda bulunduğunu söyleyerek, “Saldırgan kişiyi daha önce hiç görmedim, tanımıyorum. Öldürülen kişi emekli ikramiyesini yeni almış, arkadaşının parasını almak için bu olayı gerçekleştirdiği söyleniyor” dedi.

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#Cinayet#Yangın#Eğlence Mekanı

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