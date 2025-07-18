Caniden bilindik savunma

Haberin Devamı

Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tasarlayarak öldürmek’, suçundan diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cemil Koç’un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

‘KAMERALARIN FİŞLERİNİ ÇEKTİK’

Koç ifadesinde, “Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdiveninden düştü ve kafasını çarptı. Ayşe’nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü anladım. Yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşım geldi. Maktulü valize kendim koydum. Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşım yarı yolda beni sattı. Ben de ne yapacağıma karar vermek için meyhaneye gittim. Taksici Necmettin’e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini söyledim ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için işbirliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100’er bin lira ödeme için anlaştım” dedi.

Haberin Devamı

Taksici Necmettin Ecer ise savcılıktaki ifadesinde, “Ben valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Sordum ama bana ‘Önemli bir şey değil karıştırma’ dediler. Eğer valizin içinde ceset olduğunu bilseydim asla kabul etmezdim” diye konuştu.

İHMAL VAR MI ARAŞTIRILACAK

İkiz kardeşinin ölüm haberi sonrası Adli Tıp Kurumu’nda açıklama yapan Esra Tokyaz, karakola gidip Ayşe Tokyaz’ın, Cemil Koç tarafından alıkonulduğunu anlatmaya çalıştığını, ama şikâyette bulunduğu karakolda kendisine ‘Duygu sömürüsü yapma’ denildiğini, karakola verdiği ifadenin de Koç’a iletildiğini iddia etmişti.

Cinayette polisin ihmali olduğu iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla 1 mülkiye müfettişi ve 1 polis müfettişi görevlendirildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Cemil Koç hakkında Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın 2 yıl önce 8’inci kattan düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz’da hazırlanan iddianamede, Koç’un, tartışma sırasında Ovezova’yı 8’inci kattan iterek ölümüne neden olduğu, bu nedenle ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.