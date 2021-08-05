Canice öldürülen Azra’nın annesi böyle feryat etti: Bu son olsun

Antalya’da inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedi 5 parçaya bölünerek ormana gömülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine getirildi.

‘İZLEDİKLERİM BAŞIMA GELDİ’

Kızının cenazesini memleketine getiren Mustafa Haytaoğlu, muhtarı da olduğu Dervişpaşa Mahallesi’ndeki evinin yanındaki İstiklal İlkokulu’nun bahçesinde ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti. Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu acısının çok büyük olduğunu ifade ederek “Annelerin ciğerini yaktılar. Ne olur bunun devamı gelmesin. Ne olur benim kuzumu yaktılar, başka annelerin yanmasın. Gelen herkese sorun Azra ile bir anısı vardır. Hepsinin bir konuşması vardır. Azra’mı herkes severdi. Emanet verdi Allah’ım, emanetini geri aldı. Şehit oldu benim kızım, melek gibi uçtu gitti. Televizyonda izlediğim başıma geldi. Yeter artık devamı gelmesin, ben dayanamıyorum, 1 haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu” dedi.



‘KİMSEYE GÜVENEMEYECEK MİYİZ’

Acılı baba Haytaoğlu, “Onun 8-9 yaşlarında oğlu varmış. Görsem başını okşarım. Babalık böyle olmayı gerektirir. Eğer beni duyuyorsa adamlık, insanlık görsün. Çocuklar bir melektir, onları suçu yoktur. Benim kızım üniversite öğrencisiydi, bunları hak etmemişti. Bu dünyada kimse kimseye güvenmeyecek mi? Ben yüce Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alır” diye konuştu.



Mustafa Haytaoğlu, kızının kaybolduğu gece ablası Ezgi Tuğba ile tartıştığı iddialarına ilişkin şunları söyledi: “Kızım biraz hareketli, sıkılırdı. Ablası ona çok güzel bakıyordu. Kızım öğretmen. Şimdi o akşam ‘Abla aşağı inmek istiyorum’ diyor saat 20.00 gibi. Kızım ‘İnemezsin’ diyor. Sonra da ‘Aşağı banka gidip oturabilirsin’ diyor. Tartışmanın hepsi bu. O da gidip banka oturuyor. Ablası sabahlara kadar bekliyor. O kadar duyarlı insan ki. Yorgun bitap düşüyor, uyuyor. Sonra bakıyor kardeşi orada yok. Olay böyle başlıyor.”

Öte yandan Azra’nın katili cinayet şüphelisi Mustafa Murat Ayhan’ın Antalya Konyaaltı’nda bulunan emlak ofisi, önceki akşam saatlerinde saldırıya uğradı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ailesi ve arkadaşları katıldı. Anne Mezide ve baba Mustafa Haytaoğlu törende güçlükle ayakta durabildi. Abla Ezgi Tuğba, kardeşinin Türk bayrağı bulunan tabutunun üzerine mezuniyetinde giymeyi planladığı cübbeyi koydu. Azra’nın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Durmuşsofular Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.







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