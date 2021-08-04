Canice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi konuştu

Türkiye Antalya’dan gelen acı haberle sarsıldı. 28 Temmuz’dan bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Mustafa Murat Ayhan tutuklandı.

Genç kızın acılı babası Mustafa Haytaoğlu, dün ilk kez Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuştu. Mustafa Haytaoğlu, “O adamın bir oğlu varmış 9 yaşında. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım” dedi.

Genç kızın ablasını Antalya’ya Azra’nın yanına yolladığını ve kızının koronavirüse yakalandığını öğrendiğini söyleyen baba Mustafa Haytaoğlu, ablasının “aşağı inme” uyarısı nedeniyle sözlü tartışma yaşandığını anlattı. Haytaoğlu, “Kamera kayıtlarında adam geliyor arabayla. Kızımı ‘gel sana çorba içireyim, hastaneye gidelim’ diyerek yoldan çıkarıyor” dedi. Katil zanlısı ile Azra’nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını vurgulayan acılı baba “Daha önce bir tanışıklıkları yok. Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı” dedi.

“Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor” diyen baba, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın o gün uyuşturucu kullandığını iddia etti. Haytaoğlu, “Aratıyorsun bu adamın daha çok olayları var, bu adam soğukkanlı ve profesyonel” ifadelerini kullandı.

ANNESİ KONUŞTU: BAŞKA ANNELERİN DE CİĞERİ YANMASIN



Azra'nın cenaze töreni öncesi annesi Mezide Haytaoğlu, AA muhabirine, kızının gazetecilik bölümünde eğitim aldığını ve gazeteciliği çok sevdiğini söyledi.

Konuşmasında yetkililere de seslenen Haytaoğlu, "Başka annelerin de ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun. Benim kuzum şehit oldu. Allah herkesin layığını versin. Devlet Bahçeli'den, Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu bakanımızdan yardım istiyorum. Kuzumu Allahı'ma emanet ettim, nurlar içinde yatsın, yavrumu topraklar sıkmasın. Allah'ım emanetini geri aldı." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli Mustafa Murat Ayhan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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