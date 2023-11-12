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Canice bıçaklamaya 34 yıl istendi

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#Merve Veziroğlu Yıldırım#Yunus Yıldırım#Bıçaklama
Canice bıçaklamaya 34 yıl istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 07:00

Yunus Yıldırım, YouTuber olan eşi Merve Veziroğlu Yıldırım’ı kıskandığı için 58 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım’a 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İSTANBUL Üsküdar’da, iddiaya göre, Merve Veziroğlu Yıldırım ile eşi Yunus Yıldırım arasında sık sık kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşanıyordu. Yunus Yıldırım daha önce Merve Veziroğlu Yıldırım’ı birkaç kez darp etmiş ve bu nedenle ceza almıştı. İkili arasında 4 Ağustos 2023’te bir kez daha kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Merve Veziroğlu Yıldırım’ı 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÂBUSU ANLATTI

Merve Veziroğlu Yıldırım tedavisinin ardından verdiği ifadede yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: “‘Seni burada öldüreceğim. Sen bütün kadınlara ibret olacaksın. İçeri girer 5-6 ay yatarım, elimi kolumu sallayarak çıkarım’ diye bağırıyordu. Korkudan üzerime yorganı kapattım ama sırtımın sol kısmından bıçakladı. Sonra sayamadığım kez bıçağı sapladı. Beni öldü zannederek bıçaklamayı bıraktı. Bayılmadan önce ambulans çağırması için yalvardım.”

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Yunus Yıldırım ise sosyal medya fenomeni olduğu için eşine cinsel içerikli mesajlar da geldiği için tartıştıklarını iddia etti. Yunus Yıldırım, “Hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içinde yatıyordu. Çok pişmanım” diye ifade verdi.

ÖLDÜRME KASTIYLA VURDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, Yunus Yıldırım’ın cinayete teşebbüsü daha önceden planladığıyla ilgili delil bulunamadığını ancak bıçaklama olayını öldürmek amaçlı yaptığını belirtti. Başsavcılık Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

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#Merve Veziroğlu Yıldırım#Yunus Yıldırım#Bıçaklama

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