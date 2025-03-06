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Cani yeğene indirimsiz hapis cezası

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#Bursa#Osmangazi#Ağır Ceza Mahkemesi
Cani yeğene indirimsiz hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

Bursa Osmangazi’de 14 Eylül 2023’te 16.30 sıralarında, Yiğit Balaban (26), halası Safiye Vardar (45) ile babaannesi Sabriye Balaban’dan (73) harçlık istedi.

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Anne-kız olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Yiğit Balaban, mutfaktan aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. Anne ve kızı yere yığılırken, Yiğit Balaban kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Safiye Vardar’ın öldüğü boğazı kesilen Sabriye Balaban’ın ise durumunun ağır olan olduğu belirlendi.

Yakalanan Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘üst soyu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yiğit Balaban, savunmasında halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını, ıslak yer nedeniyle halasının elindeki bıçağın üzerine düştüğünü ve kalbine saplandığını iddia etti.

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Mahkeme, Yiğit Balaban’ı ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten yaralama’ suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Balaban’ın cezasında ‘iyi hal indirimi’ uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

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#Bursa#Osmangazi#Ağır Ceza Mahkemesi

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