Cani tutuklandı

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Antalya Manavgat’ta Elvan Küçükaltun (48), birlikte yaşadığı Alman Nadia Angela Grosser (40) ile cuma günü öğle saatlerinde itibaren evinde alkol içmeye başladı. İkili, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir’i (39) de eve davet etti. Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir’in de gelmesiyle birlikte alkol alan üçlü, ardından iddiaya göre cinsel ilişkiye girdi. Küçükaltun, bir süre sonra Demir’le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada Grosser, evden ayrıldı. Ardından Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Demir’i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.

‘ET DOĞRADIM, İÇİM DARALDI’

Demir’in hayatını kaybettiğini anlayan Küçükaltun, cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçti. Parka giderek mezar yeri kazmaya başlayan Küçükaltun’u görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerini görünce kaçan Küçükaltun, Side sahilinde yürürken yakaladı. Üzeri kanlı olan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, “Et doğradım, içim daraldı. Biraz hava almaya çıkmıştım” dedi. Küçükaltun’un davranışlarından şüphelenen jandarma, evi kontrol etmek için geldiğinde cinayetle karşılaştı. Telefonla eve çağrılan Grosser’le birlikte Küçükaltun, gözaltına alındı. Demir’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Küçükaltun ve Grosser, sağlık raporlarının alınmasından sonra Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Grosser ifadesinde, Demir’in fotoğrafçılık yaptığını ve önceden tanıştıklarını belirterek şöyle dedi:

“Kadir, birkaç gün önce Elvan’ı arayarak, 3’lü cinsel ilişki yaşayıp yaşayamayacağımız hakkında konuştu. Demir geldi. Daha sonra hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Bu esnada Kadir’in bana agresif ve sert tavırlar sergilemesi üzerine Elvan’la önce tartıştılar ardından yumruklaştılar. Bu sırada Elvan bana yatak odasından çıkmamı söyledi. Küçükaltun’un kendisine zarar verebileceğini düşünerek evden çıktım. 19 Ocak Elvan’ın doğum günüydü, ben o zaman ona hediye olarak sustalı çakı almıştım. Onunla mı öldürdü, bilmiyorum.”

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‘ÖFKEYLE KESTİM’

Küçükaltun ise ilişki sırasında Demir’le tartıştıklarını ve kavga ettiklerini anlatarak, “Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan önce davrandım. Bıçağı aldım ve bıçakladım. Öfkeyle cinsel organını da kesmişim. Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” diye konuştu. Şüphelilerden Küçükaltun ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Grosser yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.