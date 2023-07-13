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Canı sıkıldığı için ormanı yakmış

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Ali Öner#Orman
Canı sıkıldığı için ormanı yakmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Bursa Osmangazi’de ormanlık alanda önceki gün 23.00 sıralarında yangın çıktı.

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Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda, alevlerin yükselmeye başladığı sırada bir kişinin ormandan çıktığı bilgisine ulaştı.

TUTUKLANDI

Çevrede araştırma yapan ekipler, bölgeden kaçmaya çalıştığı sırada şüpheli Ali Öner’i (35) yakaladı. Gözaltına alınan Ali Öner’in daha önce de kendi evini yakmaya çalıştığı öğrenildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Ali Öner’in ifadesinde, “Sıkıldım, canım istediği için ormanı yaktım” dediği öğrenildi. Ali Öner, ‘kasten orman yakmak’ ve ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Ali Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Mahalle sakinleri ekipler gelene kadar alevlere kendi imkânlarıyla müdahale etti.

 

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#Bursa#Ali Öner#Orman

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