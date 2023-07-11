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Cani sevgiliye en ağır ceza istendi

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#Umıda Tulyaganova#Özbekistan#Rıza Beler
Cani sevgiliye en ağır ceza istendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

Birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova’yı canice öldüren Rıza Beler hakkında, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Bahçelievler’de Rıza Beler (61), birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova’yla (39) 23 Mart 2023 günü evdeyken çektiği 17 bin TL’lik kredi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıza Beler kız arkadaşını kafasına taşla vurarak öldürdü. Beler, Tulyaganova’nın kollarını kestikten sonra buzdolabına koydu. Cesedi daha iyi kesmek için testere aldı. Bağrışma seslerini duyan komşular polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini evde bulurken Rıza Beler’i de gözaltına aldı.

İFADELERİ KAN DONDURMUŞTU

Beler ifadesinde şunları söyledi: “Onu öldürmek için olaydan 3 ay kadar önce eve kaldırım taşı getirmiştim. Öldürmekten vazgeçince balkona koydum. O gün tartışmamızdan sonra o gidip uzandı. Ben de taşı alıp odasına gittim. 5 defa kafasına vurdum. Bana ‘Seni seviyorum aşkım, ne olur yapma’ diyordu. Sonra boğazını sıktım. 45 dakika öldürmek için uğraştım. Dokuz canlıydı. Her yer kan olmuştu. Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım, günah oldu. Pişman değilim, üstüme geldi. Olayı tasarlamadım” dedi.

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Tutuklanan Rıza Beler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Beler’in ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kadını öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını istedi.

 

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#Umıda Tulyaganova#Özbekistan#Rıza Beler

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