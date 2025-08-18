Cani sevgili kendi tuzağına düştü

Haberin Devamı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarihi Bölümü’nü 2023 yılında birincilikle bitiren Sinem Çinğiloğlu (23), akademisyenlik hayali kuruyordu. Bu nedenle yüksek lisans yapmak için Eskişehir’de kaldı. Sinem, sevgilisi kurye Aytuğ Özdemirler (29) ile birlikte küçük bir dairede birlikte yaşıyordu. İkilinin ilişkileri uzun süredir devam ediyordu. Ancak oturdukları 12 nolu dairede, sık sık bağrışmalar, eşya fırlatma ve genç kızın ağlama sesleri geliyordu. Sinem, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2022 yılında Aytuğ Özdemirler hakkında şikâyette de bulundu. Ancak genç kız, ailesinin olaydan haberdar olmasını istememesi üzerine şikâyetinden vazgeçti, daha sonra sevgilisiyle barıştı.

KOMŞU CİNAYETİ DİNLEDİ

12 Ağustos 2024 günü saat 03.00 sıralarında genç kız ve sevgilisi yine kavga etmeye başladı. İkilinin yaşadığı 12 numaralı daireden bağırış, çağırış, tokat ve eşya fırlatma sesleri gelmeye başladı. Bir süre sonra, genç kızın “Yapma, Allah aşkına yapma, ne olur yapma” şeklinde ağlayarak yakarışlarda bulunduğu duyulurken, Aytuğ Özdemirler’in de “Ben sana gitmeyeceksin demedim mi? Niye tekrar ettiriyorsun, niye sürekli tekrar söylettiriyorsun” diye bağırıyordu.

Şiddetli kavga nedeniyle uykusundan uyanan tanık komşu Zeynep Ç., şiddetli kavganın 1 saat kadar sürdüğünü, saat 04.30 itibaren koli sürüklenmesine benzer bir ses duymaya başladığını ardından evden hırıltı sesleri gelmeye başladığını anlattı. Zeynep Ç., “Sinem’in hırıltı sesleri, yani zor nefes alış sesleri yaklaşık 2 saat kadar sürdü” dedi. Zeynep Ç., Aytuğ Özdemirler’in “Allah’ım, ne yapacağım şimdi?” diye ağladığını duyunca polisi aradığını anlattı. Olay yerine gelen polisler genç kızın öldüğünü ve evinin bir çok yerinde yumak halinde saç telleri tespit etti.

Tutuklanan şüpheli Aytuğ Özdemirler savunmasında, Sinem’in kendisini havlupana astığını iddia etti. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Temmuz’da Özdemirler’e herhangi bir indirim yapmadan ‘kadına karşı kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Davaya bakan Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Özdemirler’in canice işlediği cinayet tüm detaylarıyla anlatıldı.

SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Kararda, Sinem’in uyuşturucu etkisinde olduğundan mukavemet gücünün azaldığına, Özdemirler’in Sinem’i kendi atletiyle havlupana asıp indirdikten sonra ölmesini beklediğine dikkat çekildi. Kararda özetle, ”Uyuşturucu madde kullanan birinin destek almadan kendisini asabilmesinin mümkün görünmediği, şüphelinin olaya intihar süsü vermeye çalıştığı” ifade edildi.

Ailenin avukatı Murat Yıldız, mahkemenin ‘kadına karşı eziyet etme’ suçu yönünden sanık için beraat kararı verdiğine dikkat çekerek, “Bu sebeple dosyayı İstinaf’a taşıdık” dedi.