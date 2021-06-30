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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 30.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cani Ragıp’tan pişkin savunma

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Cani Ragıp’tan pişkin savunma

Kurşun yağdırdığı eşini ölüme terk eden Ragıp Canan, mahkemede kendisini “Terör örgütüne bağlı birisi karşınıza geçip pişmanım deyince pişmanlıktan yararlanıp affediyorsunuz. Ben de eşini çok seven biri olarak pişmanım diyorum. Tahliyemi istiyorum” diye savundu.

İstanbul Zeytinburnu’nda Ragıp Canan, kendisinden ayrılmak isteyen 25 yıllık eşi Nurtaç Canan’ı 4 Haziran 2020 günü kayınpederinin evinde 5 kurşunla vurduktan sonra kaçtı. Öleceğini düşünen Nurtaç Canan, kendi kanıyla yere, “Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” diye yazdı. Eve gelen anne ve babası tarafından hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan hayata tutundu. Ragıp Canan 16 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

 

Cani Ragıp’tan pişkin savunma

(Nurtaç Canan eşinin saldırısından sonra öleceğini düşünmüş ve kanıyla yere, “Beni Ragıp vurdu” yazmıştı.)

SEVGİLERİNİ SUNDU

Ragıp Canan dün Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yaptı. Oldukça neşeli konuşan Ragıp Canan, şunları söyledi: “Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. Terör örgütüne bağlı birisi karşınıza geçip, pişmanım deyince pişmanlıktan yararlanıp affediyorsunuz. Ben de eşini çok seven biri olarak pişmanım diyorum. Tahliyemi istiyorum.” Mahkeme duruşmayı erteleyerek, tahliye talebini de reddetti.

Cani Ragıp’tan pişkin savunma

 

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