Cani misafir

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Kazakistan uyruklu Nurali Tamazov, deri ve kürk ticareti yapan İrfan Kapsızlar’dan (56) yurtdışında satmak için ürün alıyordu. İddiaya göre, bir süre konaklama problemi yaşayan Tamazov, yalnız yaşayan arkadaşı Kapsızlar’ın İstanbul Küçükçekmece’deki evinde misafir olarak kalmaya başladı.

Yaklaşık 10 gün Kapsızlar’ın evinde kalan Tamazov, 16 Nisan gecesi eve geldi. Tamazov, yatak odasında bulunan 3 çocuk babası Kapsızlar’a bıçakla saldırdı. Kapsızlar kanlar içinde kalırken, Tamazov valizini de alarak sabah erken saatlerde havalimanına gitti. Havalimanından da Moskova’ya kaçtığı öne sürülen şüpheli, ortak tanıdıkları olan bir otel çalışanını telefonla arayarak Kapsızlar’ı öldürdüğünü itiraf etti. Otel çalışanı telefon konuşmasının ardından durumu Kapsızlar’ın yakınlarına ve polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapının kilidini kırarak girdikleri evde, Kapsızlar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Eve gelen İrfan Kapsızlar’ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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‘YÜZÜ TANINMAYACAK HALDEYDİ’

İrfan Kapsızlar’ın aile dostu Erdinç Gündoğdu, “Canice katlediyor. Göğsünde ve kollarının çeşitli bölümlerine bıçak saplanmış ve yüzü tanınmayacak bir şekilde. Bizim istediğimiz, katilin yakalanıp Türk adaletine teslim edilmesi” dedi.