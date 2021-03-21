Cani mesajı

İzmir Bayındır’da yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Hüsnü Tümen (31) kayınvalidesi Serpil Palalı (49) ve eşi Serap Tümen’i (29) çocuklarının gözü önünde av tüfeğiyle öldürdü. Evden çıkan Tümen yolda karşılaştığı komşuları Hamza Kuzucuk’u (45) da katletti. Olaydan sonra kaçan Hüsnü Tümen yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Tümen’in olaydan 1 saat önce sosyal medya hesabından “Az işim var, seni unuttum zannetme” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin 1 gün önce de çocuklarının fotoğrafları ile “Siz benim tek gerçeğimsiniz, bunu sakın unutmayın” paylaşımı yaptığı belirlendi. Çiftin, 23 Mart’ta boşanma davası olduğu öğrenilirken, dün adliyeye sevk edilen Hüsnü Tümen tutuklandı. Öldürülen anne ve kızı ile komşularının cenazeleri, Adli Tıp’taki otopsinin ardından dün Bayındır'da toprağa verildi.

‘KOMŞUYU YANLIŞLIKLA VURDUM’

Öte yandan, Hüsnü Tümen’in polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Cezaevinde olduğu dönemde eşinin D.A. isimli bir kişiyle ilişki yaşadığını öne süren Tümen “Bir dönem birlikte yaşadıklarını öğrendim. Boşanma davası açtım. Ancak D.A. beni tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine eve gittim. Telefonu aldım ve mesajları okudum. Ben de ikisine birden ateş ettim. Sonra kendimi de vuracaktım, Hamza Kuzucuk engel oldu. Bu sırada o da yanlışlıkla vuruldu” diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara