Cani komşu dehşeti! 6 yerinden bıçakladı

Beykoz Kavacık Mahallesi’nde 24 Nisan akşamı saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre su siparişi getiren kurye ile 23 yaşındaki sporcu Murat Kaan Günaydın arasında tartışma çıktı. Gürültüleri duyarak balkona çıkan üst komşu Alican Tekin (35), kuryeye ne olduğunu sordu. Kuryenin “Bana saldırdı, kaçıyorum” demesi üzerine Tekin, saldırganı sakinleştirmek ve kavgayı ayırmak amacıyla aşağı indi. Ancak elinde bıçakla bekleyen Günaydın, araya girmek isteyen Tekin’i 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞIR KÜFÜRLER SAVURDU

Olayın ardından tutuklanan saldırganın vukuatlarının yeni olmadığını belirten baba Ahmet Önder Tekin (62), dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: “Oğlum kuryeyi korumak ve olayı yatıştırmak için camdan seslendiğinde, bu şahıs aşağıdan ona tahrik edici ve ağır küfürler savurmaya başladı. Oğlum delikanlı çocuktu, küfürlere dayanamayıp aşağı indiğinde ise bu canavarca saldırı gerçekleşti. Onu asansörün önünde kanlar içinde buldum.”

Aile, 3 yıldır aynı apartmanda oturan saldırganın sürekli kuryelerle ve komşularla kavga ettiğini, çevresindekileri ölümle tehdit ettiğini vurguladı. Anne Ayşın Tekin, şahsı defalarca ev sahibine şikâyet etmelerine rağmen “Beni ilgilendirmez” yanıtını aldıklarını ifade ederek, adaletin en ağır cezayı vermesini beklediklerini dile getirdi. Kız kardeşi Senanur Arslan ise abisinin çevresinde çok sevilen bir ‘melek’ olduğunu, saldırganın ise daha önce de “Bana bir şey olmaz” diyerek insanları tehdit ettiğini belirtti.