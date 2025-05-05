Cani komşu

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde 4 katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Hatice Çınar’ın (21) cumartesi günü işe gitmemesi üzerine meraklanan arkadaşları, gün boyu da kendisine ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Genç kadının evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen Hatice Çınar’ın evinde korkunç manzarayla karşılaşıldı. Ekiplerce yapılan incelemede, yan dairede oturan Murat Açıkgöz’ün (50), cuma gecesi komşusu Hatice Çınar’ın evine girdiği, genç kadını başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği belirlendi. İki kişinin de yalnız yaşadığı öğrenildi. Silah seslerini duyan olmaması nedeniyle korkunç olay ertesi gün ihbarın ardından polislerin daireye girmesiyle fark edilebildi. 2 kişinin cansız bedenleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hatice Çınar’ın cenazesi dün ikindi vakti Hasanoğlan Tokluoğlu Camisi’nde kılınan namazın ardından Hasanoğlan Mezarlığı’nda toprağa verildi.