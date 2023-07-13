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Cani kocaya en ağır ceza

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#Fatma Çetin#Ebubekir Karakurt#Denizli
Cani kocaya en ağır ceza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Geçen yıl, 4 yıl önce boşandığı eşi Fatma Çetin’i katledip ormana gömen Ebubekir Karakurt, tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Denizli’de 2 Mart 2022’de tekstil işçisi Ebubekir Karakurt (39), olay günü biri 14 diğeri 10 yaşındaki iki kızının annesi Fatma Çetin'in (39) evine gitti. Karakurt, 6 ay önce başka biriyle evlenen eski eşinin evine zorla girdi. Çetin'i, bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'nin gözü önünde boğazını sıkıp öldüren Karakurt, ardından battaniyeye sardığı cesedi çuvala koydu. Güvenlik kameralarına yakalanmamak için apartmanın elektrik şalterini de indiren Karakurt, cesedi otomobiliyle yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Serinhisar ilçesi, Kefe Yaylası yakınındaki ormanlık alana götürüp gömdü. Bakıcısı gözleri önünde öldürülen çocuk A.K., komşularına bakıcısının bir erkek tarafından dövülüp battaniye sarılıp götürüldüğünü anlattı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öldürülen Çetin’in eşi Mehmet Çetin, evde yaptığı kontrolde, yerde kan izleri ve eşinin koparılmış saçlarıyla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.K.'ye Ebubekir Karakurt'un fotoğrafını gösterdi. A.K.'nin teşhis etmesi üzerine polis, şüpheli olarak Karakurt'un yakalanması için çalışma başlattı. Karakurt, aynı gün akşam saatlerinde Cinayet Büro dedektifleri tarafından yakalandı. Önce çelişkili ifadeler veren Karakurt, çapraz sorgusunda suçunu itiraf edip cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Fatma Çetin'in gömüldüğü yerden çıkarılan cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karakurt tutuklandı. Karakurt hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Karakurt'u 'tasarlayarak öldürme' ve 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karakurt'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 6 ay hapis cezası verildi.

 

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#Fatma Çetin#Ebubekir Karakurt#Denizli

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