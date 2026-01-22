Cani kocanın son mesajı: Geldiğinde bizi ölü bulacaksın

Haberin Devamı

ADANA’nın Sarıçam ilçesinde havuzlu lüks bir villada 15 Ocak akşamı, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sanal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş, bahçedeki otomobilini ateşe verdi ardından çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) tabancayla vurdu. Altunbaş daha sonra silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Sergen Altunbaş’ın 5 yıl önce boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı Gizem Deniz’in evde olmadığı sırada olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberin Devamı

‘ÇOCUKLARIMI KURTAR’

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, evinin balkonunda otururken Altunbaş Ailesi’nin otomobilinin yandığını fark ettiğini belirten Zehra Özgül, panikle Gizem Deniz’i aradığını belirterek, “Alevleri fark edince ne olduğunu anlamaya çalıştım ardından otomobilden patlama sesleri geldi, kısa süre sonra da silah sesi duyuldu. Hemen Gizem’i aradım, daha telefonu açar açmaz ‘Abla çocuklarım orada, çocuklarımı kurtar’ diyerek feryat edip telefonu kapattı. Yoldaydı ve eve geliyordu. Eve gittiğimizde hem otomobilin yandığını hem de Sergen’in çocuklarını öldürüp intihar ettiğini öğrendik. Bu sırada Gizem ile annesi de geldi. Onları eve almadık. Gizem’in annesi, Sergen ve Gizem’in ailece Mersin’de olduklarını, sabah saatlerinde Adana’ya geldiklerini söyledi. Sabah Gizem’i annesine bırakıp ‘Çocuklarla biraz alışveriş yaparım, birkaç eşya, oyuncak alırım, akşam burada oturur konuşuruz’ demiş. Onlar, akşam Sergen’in gelmesini bekliyormuş. Sergen, çocukları alıp eve gelmiş, arkasından da Gizem’e ‘Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız’ diyerek mesaj attığını bunun üzerine eve gelmek için yola çıktıklarını söyledi” dedi.

Haberin Devamı

Bir annenin en acı anı. Gizem Deniz çocuklarının cenaze töreninde güçlükle ayakta kalabildi.

‘MUTLU AİLELERİ VARDI’

Daha önce ailenin zaman zaman tartışmalar yaşadığını söyleyen Özgül, “Yaklaşık 2 yıldır burada oturuyoruz. Aynı anda evlerimizi yaptırdık. Bu süreçte bazı tartışmalarına şahit olduk ama güzel anlarına da çok şahit olduk. Yeni ev yapıldığı için komşulara davetler verildi, çocuklarının doğum günü partisine katıldık. Güzel bir aile tablosu görünüyordu. Geldiğimiz noktada işin açıkçası şok yaşadığımız bir durum oldu. Mutlu bir aileleri vardı, hâlâ inanmak istemiyorum” diye konuştu.

Ailenin diğer komşusu Ülkü Bilgili ise “Geldiğinde çocuklar ve beni ölü olarak bulacaksın, diye mesaj atmış. Korkunç bir olay. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyor” ifadelerini kullandı.