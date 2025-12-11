Cani kocanın ‘kaza’ oyunu... Halime’yi öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı

Haberin Devamı

ŞANLIURFA Akçakale’ye bağlı Arıcan Mahallesi’nde geçen pazar akşamı, 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta Halime Bertan’ı (46) baygın halde buldu. Halime Bertan’ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü Mehmet Bertan’ın (47) ise olayda yara almadığı belirlendi. Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Bertan’ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayı yeniden değerlendirdi.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, Mehmet Bertan’ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. Mehmet Bertan’ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla Halime Bertan’ı otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmet Bertan, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Akçakale Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halime Bertan’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.