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Cani kocadan pişkin savunma

#Mehmet Üner#Sıdıka Üner#Kadın Cinayeti
Cani kocadan pişkin savunma

İstanbul Küçükçekmece’de özel bir şirkette güvenlik görevlisi olan Mehmet Üner (41), eşi Sıdıka Üner’le (35) şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

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23 Ekim 2020’de, Sıdıka Üner iddiaya göre eve geç gelince çift tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Mehmet Üner, eşini 26 bıçak darbesiyle öldürdü. Tutuklanan Üner hakkında ‘eşini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

KARDEŞİ YALANLADI

Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Üner, kardeşi Turan Üner’in arayarak eşini bir erkekle el ele gördüğünü söylediğini anlattı. “Tartıştık, yüzüme tükürdü. ‘Şerefsizsin’ dedi. Kendimi kaybettim, bıçakladım” diyen Üner’i sonraki duruşmada kardeşi “Ben yengemi başka bir erkekle görmedim ve ağabeyimi aramadım” diyerek yalanladı. Dünkü son duruşmada Mehmet Üner, “İlk bıçağı eşim getirdi, beni suça iten eşimdir. Eşim bana kadınlık yapmadı sadakat göstermedi” dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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‘CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ’

MÜTALAASINI açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ancak kardeşinin yengesini başka biriyle görmediğini söylediğini, eşini 26 bıçak darbesiyle vahşice öldürdüğünü belirterek, ‘eşini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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#Mehmet Üner#Sıdıka Üner#Kadın Cinayeti

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