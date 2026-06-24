Cani kocadan korkunç itiraf

Haberin Devamı

ŞANLIURFA’da Emine Kurt’a (39) ulaşamayan yakınları, önceki gün öğle saatlerinde Şıh Maksut Mahallesi’ndeki binanın giriş katındaki eve gittiklerinde kapının açılmaması sonrası pencerenin dışından içeri doğru baktı. Kurt’u yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibinin kontrolünde, 4 çocuk annesi Emine Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemede, koridorda kan izlerine rastlandı. Olaya ilişkin eşi Mehmet Kurt (43), gözaltına alındı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞ

Kurt’un emniyette verdiği ifadede, eşiyle uzun süredir tartışmalar yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Mehmet Kurt’un, eşiyle tartıştıktan sonra boğduğunu, ardından başını yere vurduğunu itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin, olayın ardından eşine ait eşarp ile kan lekesi bulunan kıyafetlerini bir torbaya koyarak çöp konteynerine attığı da bildirildi.

Haberin Devamı

Mehmet Kurt'un ifadesinde, “Eşimle sürekli iş konusu yüzünden tartışıyorduk. İsteklerini karşılayamadığım için aramızda sorunlar yaşanıyordu. Olay günü öfkeme kapılarak boğazına sarıldım. Hareketsiz kaldığını görünce korktum ve intihar etmiş gibi göstermeye çalıştım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

Mehmet Kurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.