×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cani koca katliam yapacakmış

Güncelleme Tarihi:

#Yavuz Günaydın#KÜTAHYA#Cani Koca
Cani koca katliam yapacakmış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 07:00

Yavuz Günaydın, tartıştığı eşi G.G.’ye tornavidayla saldırdı. G.G. 18 tornavida darbesiyle yaralandı. Günaydın’ın ifadesinde, yakalanmasaydı 4 akrabasını daha öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

KÜTAHYA’da Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak’taki bir apartmanda oturan Yavuz Günaydın (45) ve eşi G.G. (46) geçen çarşamba akşamı tartıştı. Çıkan arbedede Yavuz Günaydın, eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan G.G., Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir gün hastanede kalan G.G. tedavisinin ardından taburcu edildi.

YARALAMADAN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Yavuz Günaydın, bir süre ormanda saklandıktan sonra gittiği Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan Yavuz Günaydın’ın, yakalanmasaydı 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz Günaydın, çıkarıldığı mahkemede ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yavuz Günaydın#KÜTAHYA#Cani Koca

BAKMADAN GEÇME!