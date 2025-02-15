Cani koca katliam yapacakmış

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KÜTAHYA’da Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak’taki bir apartmanda oturan Yavuz Günaydın (45) ve eşi G.G. (46) geçen çarşamba akşamı tartıştı. Çıkan arbedede Yavuz Günaydın, eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan G.G., Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir gün hastanede kalan G.G. tedavisinin ardından taburcu edildi.

YARALAMADAN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Yavuz Günaydın, bir süre ormanda saklandıktan sonra gittiği Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan Yavuz Günaydın’ın, yakalanmasaydı 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz Günaydın, çıkarıldığı mahkemede ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine koyuldu.