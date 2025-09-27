Cani koca Fatma’yı katletti

Haberin Devamı

SAMSUN’un Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi’ndeki Yücel Günegül (48) ile eşi 4 çocuk annesi Fatma Günegül (41) arasında önceki gece 23.00 sıralarında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yücel Günegül, eşi Fatma Günegül’ü önce dövdü ardından başına porselen bardakla vurdu. Yücel Günegül, ardından hafif ticari aracıyla kaçtı.

Asarcık ilçesinde denetim yapan polis ekibi, şüphe üzerine aracını durdurduğu Yücel Günegül’e alkol testi yaptı. 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen ve işlemlerinin yapılacağı sırada ekiplere direnen Günegül, gözaltına alındı. Ekiplerin, üzerinde kan lekesi olduğunu fark ettiği şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve sevk edilen ekipler, Fatma Günegül’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatma Günegül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Yücel Günegül’ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı, tutuklanıp bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI KALDIRTMIŞ

Yücel Günegül, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.. Şüpheli hakkında öncesinde uzaklaştırma kararı olduğu, daha sonra eşi Fatma Günegül’ün isteğiyle kararın kaldırıldığı öğrenildi.