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Cani koca eşini ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

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#İnşaat#Gözaltına Alındı#Bıçak
Cani koca eşini ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 07:00

Ümit Mutlu Akpınar (24) ile Büşra Akpınar (26) çifti, 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş’tan gelip Denizli’ye yerleşti.

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İnşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar arasında dün evlerinde tartışma çıktı. Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini defalarca bıçakladı. Ümit Mutlu Akpınar, ardından annesinin çığlıklarını duyup balkona koşan eşinin önceki evliliğinden oğlu Macit Gül’e (4) de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatını kaybetti, şüpheli ise suç aleti bıçak ile gözaltına alındı. Akpınar, polisteki ilk ifadesinde mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi.

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#İnşaat#Gözaltına Alındı#Bıçak

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