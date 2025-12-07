×
Cani koca dehşeti: Karısını baltayla öldürüp banyoya gömdü

Cani koca dehşeti: Karısını baltayla öldürüp banyoya gömdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 07:00

Bekir Sarıkaya, eşi Meliha Sarıkaya’yı baltayla öldürüp, evinin banyosuna gömdü. Cinayeti itiraf eden ve olayda kullandığı değerlendirilen baltayla yakalanan cani koca tutuklandı.

Hatay Erzin’de, Meliha Sarıkaya’ya (61) ulaşamayan yakınlarının çarşamba günü kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Önceki akşam saatlerinde Sarıkaya çiftinin Gökdere Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil evine giden ekipler, Bekir Sarıkaya’ya (77) eşinin nerede olduğunu sordu. Bekir Sarıkaya’nın, iddiaya göre, çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bekir Sarıkaya’nın ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha Sarıkaya’nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha Sarıkaya’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan Bekir Sarıkaya’nın öldürdüğü Meliha Sarıkaya ile ikinci evliliğini gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayda kullandığı değerlendirilen baltayla yakalanan Bekir Sarıkaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. 

SEN İNSAN OLAMAZSIN

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Koçerli köyünde geçen ay, C.K. adlı kadın, eşi G.K. ile yaşadığı geçimsizlik ve şiddet nedeniyle evi terk ederek aynı köyde yaşayan kız kardeşinin yanına sığındı. Buna öfkelenen G.K., eşinin kaldığı eve gitti. Çift arasında tartışma çıktı. G.K., eşini tartaklamaya başladı, yumruk attı.

Cani koca dehşeti: Karısını baltayla öldürüp banyoya gömdü

C.K., elinde bulunan kovadaki suyu G.K.’nin üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı. Daha çok öfkelenen G.K., eline geçirdiği sopayla eşine vurdu. C.K., aldığı sopa darbelerinin ardından çığlık çığlığa yardım istedi. Yere düşen C.K., bu defa taş alarak kendini korumak istedi ancak G.K., eşinin elinden taşı alıp sopayla tekrar ona vurmaya devam etti. G.K., yerdeki C.K.’nin kafasına tekme attı, “Hadi karakola git” diyerek bağırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen jandarma ekipleri tarafları gözaltına aldı, ifade sonrası serbest bıraktı. Savcılık tarafından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Diğer taraftan, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

