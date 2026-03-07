Cani koca dehşeti

Haberin Devamı

ADANA’nın Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi’nde önceki gece, Naim Aladağ (53) ile 3 çocuğunun annesi Nesrin Aladağ (48) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Tartışma sırasında Naim Aladağ, eşini boğdu, ardından da polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ’ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.