×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cani koca dehşeti

Güncelleme Tarihi:

#Naim Aladağ#Nesrin Aladağ#Adana
Cani koca dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

Naim Aladağ, 3 çocuk annesi eşi Nesrin Aladağ’ı tartışma sırasında boğarak öldürdü. Polisi arayıp cinayet işlediğini söyleyen cani koca gözaltına alındı.

Haberin Devamı

ADANA’nın Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi’nde önceki gece, Naim Aladağ (53) ile 3 çocuğunun annesi Nesrin Aladağ (48) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Tartışma sırasında Naim Aladağ, eşini boğdu, ardından da polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ’ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Naim Aladağ#Nesrin Aladağ#Adana

BAKMADAN GEÇME!