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Cani koca dehşet saçtı! Eşini sokak ortasında öldürdü

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#Esenler#Kadın Cinayeti#Cinayet
Cani koca dehşet saçtı Eşini sokak ortasında öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 03:58

Esenler’de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan koca, barışma teklifini kabul etmeyen eşi C.S.’ye kurşun yağdırdı. C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

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#Esenler#Kadın Cinayeti#Cinayet

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