Eve giden polisler İsmail Özbek’i hemen gözaltına alırken, 2 çocuk annesi Hanpaşa Özbek’in (47) cesedini evde buldu.
İsmail Özbek’in olay yerinde alınan ilk ifadesinde, “Plastik kelepçeyle boğarak öldürdüm, kelepçeyi de çöp konteynerine attım” dedi.
Plastik kelepçe çöp konteynerinde bulundu. Emniyet’e götürülen İsmail Özbek, “Kıskançlık nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında çok sinirlendim. Elime geçirdiğim plastik kelepçeyle boğdum. Pişmanım” dedi. Adliyeye sevk edilen İsmail Özbek, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.