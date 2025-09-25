Cani kamerada

Haberin Devamı

KAHRAMANMARAŞ’ta Atilla Ayıntaplı (44), 21 Mayıs’ta poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle eski eşi tıbbi sekreter Eser Karaca’nın (42) çalıştığı özel hastaneye giderek odasına girdi. Karaca ve 4 ay önce boşandığı Ayıntaplı arasında tartışma çıkarken, bu sırada odaya Karaca’nın iş arkadaşı Ç.A. girdi. Atilla Ayıntaplı, Ç.A.’dan dışarı çıkmasını istedi. Olumsuz cevap alan Ayıntaplı, “İkinizi de öldüreceğim” diyerek poşetten silahını çıkardı.

4’ÜNCÜ KARARIN ÇIKTIĞI GÜN ÖLDÜRDÜ

Silahı gören Eser Karaca ve Ç.A. odadan çıkıp kaçmaya başlarken, Ayıntaplı da tüfekle kadınların peşinden koştu. Atilla Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca’ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Ayıntaplı ise kısa sürede polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Eser Karaca’nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4’üncü kez uzaklaştırma kararı çıktığı ancak kendisine tebliğ edilemeden cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Savcılık, Atilla Ayıntaplı hakkında ‘boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanı Ç.A.’yı tehdit etmesinden dolayı da ‘silahla tehdit’ suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Atilla Ayıntaplı tutuklu bulunduğu cezaevinde hâkim karşısına çıkacağı günü beklerken, cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.